Momentul în care un bărbat care lua masa la un restaurant împușcă mortal un hoț înarmat și le înapoiază banii clienților VIDEO Un hoț mascat a vrut sa jefuiasca un restaurant mexican din Texas insa a fost oprit de unul dintre clienți, care l-a impușcat mortal pe suspect și le-a inapoiat banii mesenilor aflați in stare de șoc, potrivit poliției din Houston, scrie NBC News. Incidentul a avut loc saptamana trecuta in jurul orei 22:30 cand un barbat mascat a intrat in restaurant cu un pistol in mana, amenințand clienții. Unul dintre meseni a scos o arma de la brau și l-a impușcat pe talhar de mai multe ori, potrivit martorilor interogați de investigatori. Locotenentul R. Willkens, de la poliția din Houston, a spus ca hoțul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

