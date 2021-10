Momentul în care un avion este împins de vînt într-un utilaj Un avion de pasageri, aflat la poarta de imbacare, a fost avariat dupa ce a fost impins de vint intr-un utilaj de pe pista. Imaginile au fost surprinse pe aeroportul din orașul australian Brisbane, care atunci era afectat de o furtuna foarte puternica. Aeronava, un Boeing 787, a fost mutat de rafale cițiva metri și a lovit utilajul folosit la incarcarea bagajelor, transmite Noi.md cu referire l Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri, aflat la poarta de imbacare, a fost avariat dupa ce a fost impins de vant intr-un utilaj de pe pista. Imaginile au fost surprinse pe aeroportul din orașul australian Brisbane, care atunci era afectat de o furtuna foarte puternica.

- Cel mai mare avion cargo din lume, Antonov AN-225 Mriya, a aterizat la București. Aeronava a sosit din Linz, Austria, și va opera doua zboruri cargo, vineri și duminica, pe ruta București - spre Riyadh, Arabia Saudita.

- Romania se bucura astazi de o noua premiera, asta pentru ca cel mai mare avion din lume, giganticul Antanov AN-225 Mriya, va ateriza pe aeroportul Otopeni din București! Aeronava este unicam in lume, are 6 motoare și o lungime de 84 de metri.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, miercuri, ca Ianis Hagi, care a fost testat pozitiv cu coronavirus la Skopje, va ajunge in Romania in regim de izolare, cu o aeronava privata. “In urma acordului autoritatilor nord-macedonene si cu avizul autoritatilor romane, tricolorul Ianis Hagi va…

- „Incepand cu ora 13,13 s-a activat Planul Rosu de Interventie pentru ca o aeronava Airbus 321, care a decolat de la Bergamo, cu 107 pasageri la bord nu poate ateriza deoarece sistemul de navigatie s-a stricat. Pentru asigurarea interventiei au fost deplasate la Aeroportul International Iasi 22 autospeciale…

- Agenția a precizat ca Zaki Anwari a cazut dintr-un avion Boeing C-17 al armatei americane, iar decesul sau a fost confirmat de Directia Generala a Sportului.Cel mai probabi, sportivul in varsta de 19 ani a cazut pentru ca nu s-a mai putut ține de elemetele din exterior ale aeronavei militare, de care…

- Un avion s-a prabușit astazi in apropiere de Moscova. Acesta era un prototip de avion militar de transport Iliyshin II-112V. Aeronava avea trei persoane la bord.Tradegia s-a produs marti in timpul unui zbor de testare in regiunea Moscova, potrivit surselor locale de informare.

- O aeronava C-27 J Spartan, aflata in dotarea Fortelor Aeriene Romane, a efectuat sambata doua misiuni intr-o regiune puternic afectata de incendii de vegetatie din Macedonia de Nord, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), citat de Agerpres. Aeronava a aruncat 10.000 de litri de apa…