Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean din Aiud a facut o gluma exagerata de 1 aprilie, care a ajuns in atentia Politiei. Acesta a lipit pe usile unor societați comerciale din Municipiu un fel de sigilii asemanatoare celor ale autoritatilor statului. Glumetul a lipit pe usile unor firme mai multe afise pe care scria: ”Nu desigila!…

- Fostul consilier al lui Trump Paul Manafort a fost dat afara dintr-un avion, duminica trecuta, 20 martie, pentru ca avea un pasaport nevalabil. Incidentul a avut loc pe Aeroportul International Miami inainte ca aeronava sa decoleze spre Dubai. Oficialitatile au spus ca avea la purtator un pasaport nevalid…

- Un polițist local a fost atacat, astazi, in centrul Timișoarei de un barbat nemulțumit de faptul ca era amendat un șofer de TIR. Incidentul s-a petrecut in zona fantanii de la Punctele Cardinale. In timp ce polițiștii locali i-au cerut actele șoferului care a intrat cu camionul intr-o zona cu tonaj…

- Un avion al companiei aeriene SkyUp, de pe ruta Madeira (Portugalia) - Borispol (Ucraina), a efectuat o aterizare de urgența la Chișinau. Compania aerieana care opera zborul SkyUp afirma ca compania de leasing a interzis zborul aeronavei Boeing 737 UR-SQO deasupra Ucrainei. Astfel aeronava care deja…

- A supravietuit ca prin minune. O femeie a cazut de la etajul opt al unui bloc, apoi s-a ridicat, a intrat in apartament si a chemat ambulanta.Incidentul a avut loc in regiunea Iakutia din Rusia. Momentul caderii a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Compania aeriana Emirates a reluat cascadoriile pe cea mai inalta cladire din lume. De aceasta data, o cascadoare imbracata in uniforma de stewardesa s-a pus in calea unui avion de pasageri. Femeia s-a urcat la 828 de metri deasupra nivelului marii pentru a promova salonul Expo Dubai. In timpul filmarilor…

- Intregul incident a fost surprins pe camerele de supraveghere ale magazinului și de clienți cu telefoanele mobile, conform expresulbuzoian.ro.Totul a izbucnit in momentul in care un tanar a intrat in magazin fara a purta masca. Unul dintre agenții de paza ai magazinului i-a atras atenția ca sunt multe…