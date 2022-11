Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul tablou „Moarte și Viața” al artistului austriac Gustav Klimt a fost stropit, marți, la Viena, cu un lichid negru de catre activiști de mediu. Vandalizarea tabloului a fost anunțata de Muzeul Leopold din Viena. „Restauratorii lucreaza pentru a determina daca pictura, protejata de sticla, a fost…

- Artistul What’s UP (Marius Marian Ivancea, pe numele sau real), un apropiat al lui Nosfe, a confirmat ca se va face autopsie pentru a se stabili cauza exacta a decesului. Insa, acesta a fost foarte revoltat de discuția legata de consumul de droguri in breasla artiștilor și a vorbit despre epuizarea…

- Programul consta in schimbarea becurilor conventionale pe care le folosesc cei mai multi romani in locuinte si care au un consum mare de energie electrica, cu unele LED, ce consuma mult mai putin.Inscrierea se va face, ca si in cazul programului Rabla pentru electrocasnice, intr-o aplicatie electronica…

- Durere fara margini pentru Diana Matei. Artista a facut primele declarații despre pierderea mamei sale, in exclusivitate pentru Antena Stars. Celebra cantareața urma sa urce pe scena atunci cand a aflat vestea cumplita. Cu ce probleme s-a confruntat femeia care i-a dat viața vedetei din showbiz-ul romanesc.

- Consumul de ceai negru este asociat cu un risc mai mic de deces, a evidentiat de un studiu tocmai publicat in Annals of Internal Medicine de catre cercetatorii de la National Institutes of Health SUA si bazat pe date de la biobanca din Marea Britanie, tara unde este obisnuit sa bei ceai negru.

- The Motans nu a avut o copilarie ușoara, deoarece tatal lui s-a stins din viața cand el era la o varsta frageda, aceea de 7 ani. Ei bine, artistul a fost profund afectat de moartea tatalui și acum a povestit totul despre incidentul trist din viața lui.