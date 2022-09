Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul regiunii Luhansk, Serhii Haidai, a anunțat duminica faptul ca forțele ucrainene au trecut raul Oskil. Anterior, au circulat informații neconfirmate potrivit carora trupele ucrainene ar fi cucerit partea de est a orașului Kupiansk, relateaza The Kyiv Independent . Ucrainenii au inceput sa…

- Armata rusa a abandonat mii de tone de echipament militar și muniții, dupa retragerea dezordonata provocata de contraofensiva fulgeratoare a armatei ucrainene din regiunea Harkov, in urma careia au fost recuceriți, de catre forțele Kievului, peste 3.000 de kilometri patrați de teritoriu. Toate munițiile…

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, fortele Moscovei isi continua eforturile de a obtine controlul total asupra regiunii Donetk, in timp ce ucrainenii au reusit sa dobandeasca o „surpriza tactica" prin declansarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Ucrainenii au realizat un atac pe teritoriul Rusiei in care au folosit drone kamikaze pentru distrugerea unui turn de comunicații folosit de armata rusa, susține fostul deputat de la Kiev Anton Gherașcenko, in prezent consilier al ministrului de Interne ucrainean.

- Aproximativ 15.000 de soldați ruși si-au pierdut viata de la inceputul invadarii Ucrainei, potrivit estimarilor directorului Agentiei Centrale de Informatii a SUA (CIA), William Burns. Cifrele sunt de peste doua ori mai mici decat bilanțul pierderilor ruse in Ucraina, prezentat zilnic de armata ucraineana.

- Ucraina folosește in ultimul timp arme cu raza lunga de acțiune furnizate de Occident, precum și obuze „inteligente” de 155 mm pentru a lovi depozitele de muniție și liniile de aprovizionare rusești, forțand Moscova sa regandeasca modul in care aprovizioneaza trupele cu combustibil și muniție in prima…

- Nexta_tv, canalul Telegram fondat de opozanți belaruși, publica un clip care reconfirma ingeniozitatea forțelor ucrainene in lupta cu un inamic mai numeros și mai puternic dotat in ceea ce privește artileria.