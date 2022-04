Stiri pe aceeasi tema

Miliardarul rus Roman Abramovici este considerat de ucraineni un „mediator eficient" intre Ucraina și Rusia, noteaza Sky News.

Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii – si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN.

Președintele rus Vladimir Putin nu pare pregatit sa faca compromisuri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat luni un inalt oficial american, in timp ce Ucraina și Rusia se pregatesc pentru primele lor discuții de pace fața in fața in mai bine de doua saptamani.

Rusia nu intentioneaza sa se ascunda de nimeni si este pregatita sa lucreze cu orice partener strain care doreste acest lucru si care nu recunoaste sanctiunile impuse statului rus, a precizat presedintele Vladimir Putin, joi, in cadrul sedintei de guvern, conform agentiei de presa de stat ruse, Interfax,

Principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare de la inceputul anului 2021, a cerut continuarea protestelor impotriva invaziei ruse in Ucraina, transmite marti EFE, potrivit Agerpres.

Kremlinul le cere rusilor, in a noua zi a razboiului din Ucraina, "sa se uneasca in jurul" liderului Vladimir Putin, relateaza AFP si Reuters.

Procurorul Curtii Penale Internationale Karim Khan anunta, luni, ca va deschide o ancheta asupra presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, transmite BBC, potrivit news.ro.

Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, susține ca Ucraina are tot dreptul sa iși apere integritatea teritoriala și cere o soluție diplomatica pentru rezolvarea crizei. Poziția Chinei este o lovitura grea pentru Rusia și Vladimir Putin, care așteptau un sprijin venit de la Beijing.