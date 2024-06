Pe rețelele sociale au fost publicate imagini, surprinse de camere de supraveghere, care prezinta momentul in care submuniții, provenite cel mai probabil de la o racheta ATACMS, cad peste o plaja din Crimeea. Ministerul Apararii al Rusiei a acuzat Statele Unite ca sunt primele responsabile pentru atacul cu rachete de duminica impotriva Sevastopolului in peninsula anexata Crimeea, in care au murit trei civili - inclusiv doi minori -, pentru ca au furnizat Kievului rachetele ATACMS cu care a fost intreprins atacul.