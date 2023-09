Stiri pe aceeasi tema

- ”Vasul «Aroyat» a plecat din portul Ciornomorsk incarcat cu 17.600 de tone de grau ucrainean catre Egipt”, anunta pe X ministrul ucrainean al Infrastructiurii Oleksandr Kubrakov. O prima nava incarcata cu griu a plecat fara probleme din acelasi port la 19 septembrie, in contextul in care Ucraina vrea…

- Ucrainenii au atacat cu drone Crimeea si in apropiere de Moscova. La randul lor, rușii au atacat din nou sudul și vestul Ucrainei, noaptea trecuta. Au folosit rachete și drone, iar mare parte din teritoriul ucrainean a fost sub alerta cateva ore. Nikolaev și Herson au fost regiunile vizate in mod special,…

- Santierul naval din Sevastopol, in Crimeea, a luat foc miercuri in urma unui atac ucrainean cu rachete asupra portului. Cel putin 24 de persoane au fost ranite in atac, a anuntat guvernatorul instalat de rusi al orasului, Mihail Razvojaiev, transmite Reuters. „Toate serviciile de urgenta lucreaza la…

- Rușii denunța un atac cu drone din Ucraina asupra unui șantier din Sevastopol. Autoritațile anunța 24 de persoane ranite. „Sevastopolul a fost atacat de inamicii nostri … Informatiile preliminare indica faptul ca incendiul a fost provocat de un atac cu rachete”, a transmis Razvozhaev pe Telegram. „Toate…

- Ucraina a atacat masiv, in timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea Neagra a fost lovit cu rachete. Guvernatorul rus al Crimeei a anunțat ca a fost lovita și o uzina in care se construiesc și se repara nave militare. 24 de oameni ar fi fost raniți.

- Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, noaptea trecuta, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea. “Pe 2 septembrie, in jurul orei 02:20 ora Moscovei (23:20 GMT vineri, n.red.) a treia ambarcatiune semi-submersibila ucraineana fara echipaj, trimisa de regimul de la Kiev pentru…

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a sugerat, sambata, ca Moscova va mai ataca porturile ucrainene ca raspuns la atacurile Kievului asupra navelor rusesti in Marea Neagra si a amenintat ca Ucraina va avea parte de „o catastrofa ecologica”, relateaza Reuters.