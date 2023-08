Stiri pe aceeasi tema

- Scena de la UNTOLD a luat foc dupa ce s-au jucat prost cu artificiile. Este vorba despre partea de sus a scenei, de unde sunt lansate artificii. Focul nu a fost unul de anvergura, insa participanții s-au plans de mirosul de fum care a fost degajat dupa ce zona din apropierea locului din care sunt lansate…

- Organizatorii UNTOLD festival au asigurat ca au luat toate masurile pentru a proteja gazonul de pe Cluj Arena ,,Am reușit in colaborare cu Consiliul Județean Cluj și cu echipa de fotbal, sa convenim faptul ca nu vom face montaje pe gazon. Am intrat in stadion din 17 iulie și am reușit sa nu atingem…

- Alin Tise a declarat ca in acest an, gazonul de pe Cluj Arena va fi inlocuit integral de catre organizatorii festivalului Untold, lucru care va fi prevazut in contract, iar instalarea scenelor nu va incepe inainte de a avea sume considerabile de bani in cont drept garantie.

- Dinu Maxer susține ca va incerca in perioada imediat urmatoare sa nu uite ca vara este anotimpul sau preferat. Și asta in ciuda faptului ca in ultimele zile a stat mai mult in centrul presei tot pe motive legate de fosta sa soție, Deea, care l-a acuzat ca era „irascibil”. Susține ca vara e anotimpul…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

