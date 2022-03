Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe i-a transmis luni ambasadorului Statelor Unite la Moscova ca relațiile dintre SUA și Rusia sunt pe punctul de a fi rupte, dupa ce Joe Biden a afirmat ca Vladimir Putin este un criminal de razboi, potrivit Sky News . Rusia a invocat afirmații „inacceptabile” și „nedemne” de…

- O imagine cu poetul rus Puskin, cifra 7 si mai multe randuri de pictograme cu emoji-ul "persoana care merge” a inceput sa se raspandeasca pe rețelele de socializare pe 24 februarie, ziua cand Rusia a invadat Ucraina. Pentru cunoscatori, mesajul era clar: adresa, ora și apelul de a participa la un protest…

- Josep Borrell a acuzat Rusia ca s-a imbarcat intr-o strategie de bombardare sistematica a oraselor ucrainene, altfel spus, a civililor, in contextul esecului unui razboi-fulger dorit de Moscova. Seful diplomatiei europene a mai transmis ca presedintele rus Vladimir Putin va trebui sa dea socoteala pentru…

- Moscova a intocmit o lista neagra cu țarile care au avut ,acțiuni ostile’ impotriva Rusiei. Aceasta a fost recent facuta publica, iar in ea se regasesc țarile responsabile cu acțiuni ,neprietenoase’ asupra Rusiei, susține Vladimir Putin. Documentul arata ca ,statul rus, cetațenii și companiile care…

- Patronul Sahtior Donetk, Rinat Akhmetov, acuzat in trecut ca avea legaturi cu Rusia, a reacționat dur dupa declanșarea razboiului din Ucraina. ”Putin este un criminal de razboi”, a spus oligarhul.

- Poporul rus incepe sa resimta sanctiunile impuse de Europa impotriva lor, din cauza razboiului pornit de Putin in Ucraina. Noi proteste au izbucnit in mai multe locuri din capitala Rusiei dar și in restul țarii. Manifestații impotriva razboiului au loc, duminica, la Moscova și in cel puțin 40 de localitați…

- Cuba a criticat dur sambata, in plina criza ucraineana, ”isteria propagandistica” a Washingtonului impotriva Rusiei si ”expansiunea” NATO pana la frontierele sale, cu prilejul unei vizite oficiale la Havana a vicepremierului rus Iuri Borisov, relateaza AFP. “Respingem energic isteria propagandistica…

- Pe fondul tensiunilor acute dintre Occident și Rusia, ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, a avertizat Moscova cu privire la escaladarea crizei din Ucraina. Și, dupa ce a avertizat-o, a cerut exceptarea de la sancțiuni a gazului lui Vladimir Putin. Intr-un interviu pentru presa,…