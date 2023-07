Stiri pe aceeasi tema

- Cateva castiguri neinsemnate rusesti in Donbas, progrese modeste ale ucrainenilor in sud, un front aproape static: la peste o luna de la inceputul contraofensivei Kievului, niciuna dintre parti nu pare in masura sa inregistreze progrese decisive, constata luni France Presse intr-o analiza.

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.

- Rușii lanseaza un nou atac masiv asupra Kievului folosind drone kamikaze iraniene. Autoritațile ucrainene raporteaza ca "ingerii pazitori" ai armatei au reușit sa apere orașul, distrugand toate dronele inamice. In plus, cancelaria lui Volodimir Zelenski confirma oficial ca forțele ucrainene au declanșat…

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Conform declarațiilor Ministerului rus al Apararii, in Bahmut au avut loc noi preluari de control asupra a doua blocuri inalte in ultimele 24 de ore. In plus, conform afirmațiilor lui Prigojin, trupele sale au inaintat cu 170 de metri intr-o singura zi, dar mai sunt inca 2,42 kilometri patrați din oraș…

- Razboi in Ucraina, ziua 428. Ucrainenii sunt „intr-o poziție buna” pentru o contraofensiva impotriva armatei ruse, a declarat miercuri comandantul militar american de rang inalt din Europa in fața unei comisii a Congresului, potrivit CNN.

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…