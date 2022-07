Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in primele stadii ale invaziei au suferit infrangeri umilitoare, fiind nevoite sa se retraga din regiunile Kievului si Cernihivului pentru a se regrupa, fortele armate rusesti si-au schimbat acum strategia, tocandu-i sistematic pe aparatorii ucraineni, relateaza Politico. Corespondentul de razboi…

- Forțele Kremlinului dețin avantajul in estul regiunii Lugansk, a recunoscut un oficial militar ucrainean de rang inalt, citat de Sky News . Acțiunile militarilor ruși in regiunea Donbas se confrunta cu o rezistența acerba din partea forțelor de aparare. Dar, intr-un briefing susținut joi, generalul…

- Rusia a continuat atacurile asupra regiunii Lugansk, la sud de Harkov, ucigand doua persoane si ranind alte noua ca urmare a bombardamentelor asupra unui spital din Severodonetk, transmite BBC, citand presedintia Ucrainei. Cu toate acestea, fortele ruse au facut putine progrese, autoritatile ucrainene…

- Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei ”si-a pierdut avantul si este mult intarziata”, declarat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters. „In conditiile actuale, este putin probabil ca Rusia sa-si accelereze semnificativ ritmul de avansare…

- Daca Fortele Armate ale Ucrainei reusesc sa reziste in Donbas, Vladimir Putin va trebui sa-si termine „operatiunea speciala" pana in septembrie. Exista sanse mari ca razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei sa se incheie in trei luni. Aceasta opinie a fost exprimata de cunoscutul opozant rus Mihail…

- „Rusii alimenteaza artificial tensiunea in Transnistria, pentru a o folosi intr-un atac psihologic impotriva Ucrainei, si cauta modalitati de a dispersa armata ucraineana, in cadrul unei campanii dificile de aparare, pentru a proteja Donbasul ucrainean si sudul". Concluzia apartine Directiei de Informatii…

- Ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a declarat pentru Sky News ca viitorul țarii sale și al intregii Europe depinde de modul in care se va incheia razboiul din Ucraina. „Viitorul intregului continent depinde de capacitatea Ucrainei de a-și menține sistemul politic, de capacitatea de rezistența…

- Lordul Richard Dannatt, fostul șef al Statului Major General, a vorbit, luni, la Sky News, despre situația din Ucraina și a spus ca cel mai probabil un nou atac asupra „redutei” Azovstal, din Mariupol, va avea loc inainte de Ziua Victoriei. Lordul Dannatt a declarat ca atacul coordonat al Rusiei…