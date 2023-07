Momentul in care racheta loveste o cafenea si un muzeu din oras a fost surprins de o camera de bord, asa cum se vede intr-un videoclip publicat pe Twitter. Ministerul rus al Apararii sustine insa ca racheta ucraineana S-200 a fost doborata deasupra orasului, desi initial au spus ca aceasta a fost interceptata in aer, dar resturile au avariat mai multe cladiri si s-au inregistrat raniti in randul civililor.