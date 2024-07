Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante arata cum cum agenții Secret Service aflați pe un acoperiș din spatele scenei raspund cu foc asupra atacatorului și il impușca mortal la cateva momente dupa ce Donald Trump a fost atins de un glonț.

- Valuri de caldura extrema parjolesc orașe de pe patru continente, in timp ce emisfera nordica marcheaza prima zi de vara, semn ca schimbarile climatice ar putea contribui din nou la incalzirea record care ar putea depași vara trecuta, care a fost cea mai

- In timpul pelerinajului din Mecca, mai mult de o mie de oameni au murit, informeaza agenția France-Presse, pe baza propriilor calcule. Potrivit agenției, mai mult de jumatate dintre morți sunt pelerini neinregistrați. Majoritatea acestor oameni au murit din cauza caldurii.550+ Hajj Pilgrims died…

- Sectiile de votare din tara pentru alegerile locale si europarlamentare s-au deschis, duminica, la ora 7.00, pe teritoriul Romaniei fiind organizate 18.955 de sectii de votare, iar in strainatate 915, pentru alegerile europarlamentare. Procesul electoral se va incheia la ora 22.00, cu posibilitatea…

- Moda sustenabila inseamna si sa ajustam hainele la croitor in loc sa le aruncam Prin supraconsumul de haine noi contribuim la poluarea mediului inconjurator, industria textila fiind responsabila de 10% din gazele cu efect de sera ale Planetei, mai mult decat industria aviatica și cea de transport maritim…

- Un pompier de 22 de ani si un functionar de la Oficiul National al Padurilor (Conaf) au fost arestati vineri in Chile, fiind suspectati ca au provocat incendiul soldat cu 137 de victime la inceputul lunii februarie in orasul Vina del Mar, situat pe coasta Pacificului, la 120 de kilometri nord-vest de…

- Netflix a anunțat ca se va opri din anunțarea numarului de abonați la serviciul sau de streaming incepand cu anul viitor. De asemenea, compania nu va mai spune nici veniturile pe care le obține pentru fiecare utilizator, și se va concentra in schimb pe evidențierea cifrelor de creștere și pe timpul…

- Pamantul se scufunda sub picioarele a milioane de oameni in marile orașe ale Chinei din cauza activitaților umane, punand in pericol major zonele de coasta ale țarii, mai expuse riscului de inundații din cauza creșterii nivelului marii, arata o noua cercetare.