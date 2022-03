Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din orașul ucrainean Melitopol au ieșit marți din case, in momentul in care o coloana de mașini militare rusești și-a facut apariția pe strazi, și au inceput sa impinga cu mainile goale blindatele invadatorilor, informeaza Daily Mail . Oamenii din Melitopol, un oraș situat in sudul Ucrainei,…

- Zeci de diplomati din Uniunea Europeana, SUA si Regatul Unit au parasit sala, in semn de protest fața de invadarea Ucrainei, in timpul discursului sustinut marți, 1 martie, de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o conferința a Consiliul ONU de la Geneva, relateaza Reuters . Momentul in care…

- Potrivit imaginilor, soldații ruși se predau in masa. „Ei nu vor sa moara pentru palatele lui Putin”. Occupiers surrender en masse. They don't want to die for the palaces of #Putin and #Kadyrov . pic.twitter.com/eYsSTLID6K — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

- Zeci de localnici din Cernigov, nordul Ucrainei, s-au pus in fața coloanei de tancuri a Rusiei impiedicand-o sa inainteze. Civilians in #Chernihiv region block the way for #Russian vehicles. They sing the #Ukrainian #anthem .And they thought to conquer this nation in a couple of days? pic.twitter.com/J5U8Z5wKqC…

- Luptele din Ucraina continua pentru a șasea zi iar marile orașe se afla sub asediul forțelor ruse. Primarul orașului Mariupol, ultimul bastion ucrainian de la Marea Azov, a anunțat ca orașul este complet incercuit iar armata rusa avanseaza din toate direcțiile. Just because a Russian unit moves into…

- Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte. La Harkov, fortele rusesti au aruncat in aer substatii, a declarat primarul orasului Ihor Terekhov, citat de agentia de presa Ukrinform. Se pare ca aceste atacuri au cauzat probleme in alimentarea cu energie…

- Imaginile din satelit publicate de Maxar Technologies arata un convoi uriaș de vehicule militare rusești, lung de aproximativ 64 de kilometri, a scris CNN . Tancurile și alte vehicule militare blindate se aliniaza de la aeroportul Hostomel, din nord-vestul Kievului, pana in satul Pribirsk, aflat intre…

- Intr-o inregistrare devenit virala pe rețelele de socializare, un barbat ii intreaba pe soldații ruși ce fac in Ucraina și ii numește marionete. „Eu sunt tot rus, dar traiesc in statul asta. Aveți statul vostru. Nu aveți probleme la voi in țara? Sunteți toțibogați, ca in Emirate? Ei, baieți! Sunteți…