- O explozie care a ranit grav cinci persoane, printre care și o fetița de 3 ani, a avut loc Botiza, Maramureș. O rulota de tip fast-food a explodat brusc și apoi a luat foc, ranind-o grav pe micuța de 3 ani aflata in brațele tatalui ei. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona.

