Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile surprinse de agenția de presa Reuters , duminica, pe 3 aprilie, arata distrugerile cauzate de atacul aerian al rușilor, din 16 martie, care a lovit Teatrul Dramatic din Mariupol, unde se adaposteau aproximativ 1000 de oameni . Teatrul este acum o ruina, pereții din interior sunt negri din…

- Ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba a subliniat intr-o declarație ca limba ucraineana va ramane singura limba de stat a țarii, in contextul in care Moscova a cerut protecție pentru limba rusa in Ucraina, potrivit BBC. Acesta a negat, de asemenea, ca s-ar fi facut progrese in ceea ce privește…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmtro Kuleba cere joi ca Turcia sa fie ”unul dintre garantii” unui eventual acord cu Rusia, anunta seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, care se afla intr-o vizita la Liov, in vestul Ucrainei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia este pregatita sa discute despre garantiile pentru securitatea sa, impreuna cu garantiile de securitate pentru Ucraina si statele europene, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, dupa intalnirea avuta, joi, in Turcia, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba. Fii la curent…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, se intalnește, joi, la Moscova, cu președintele rus, Vladimir Putin,pentru a discuta cu acesta despre oprirea invaziei din Ucraina, relateaza sursele Politico, potrivit The Guardian. Vizita lui Schroder la Moscova dupa ce, la Istanbul, au avut loc discuții…

- Oficialii americani avertizeaza ca Moscova a inceput in ultimele zile sa recruteze luptatori straini antrenați pentru confruntari in zone urbane pentru a acționa de partea sa in luptele care urmeaza sa se teama pe strazile marilor orașe din Ucraina unde armata și voluntarii vor opune rezistența, relateaza…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, neaga categoric „dezinformarea” Federației Ruse despre presupusul atac de la Rostov. Oficialul neaga categoric „dezinformarea” Federației Ruse despre presupusul atac, informeaza Ukrinform. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a respins…