Momentul în care o motocicletă "zboară" pe viaductul din capitală (VIDEO) Accident ca in filmele de actiune pe viaductul din sectorul Botanica al Capitalei. Un sofer a surprins momentul in care un motociclist circula cu viteza, iar la un moment dat motocicleta zboara de pe sosea. In urma accidentului, motociclistul a cazut de pe vehicul. Din fericire, acesta nu a avut de suferit, insa a tras sperietura zdravana, transmite publika.md. Accidentul s-a produs in jurul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

