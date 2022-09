Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip facut public de autoritațile din Colorado surprinde momentul dramatic in care o mașina de poliție, uitata de agenți pe calea ferata, cu o femeie incatușata pe bancheta din spate, este lovita in plin de un tren.

- Un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și o autospeciala a poliției, a avut loc vineri seara in Baia Mare, la intersecția bulevardelor București și Unirii. Conform primelor informații, autospeciala poliției se afla in misiune la momentul in care a ajuns in intersecție, fiind acroșata…

- Un barbat de 54 de ani si un copil de noua ani, cetateni straini, au fost transportati la spitale din județul Sibiu, luni, 15 august, dupa ce motocicleta pe care se aflau a fost lovita de un autoturism, pe Transfagarasan. Traficul se desfasoara alternativ, intre Cartisoara si Balea Cascada. Accidentul…

- Șoferul unui camion a forțat, vineri, trecerea de cale ferata, de la Petricani, deși bariera era in coborare pentru a semnaliza venirea trenului. In urma incidentului, trei trenuri de calatori au acumulat intarzieri, au transmis oficialii de la CFR Infrastructura, care au postat imagini cu intregul…

- Un accident rutier s-a produs luni dimineața pe șoseaua Gherla-Cluj-Napoca, in zona localitații Jucu. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un motociclist din Gherla, care circula spre casa și un autoturism care a patruns pe șoseaua naționala de pe un drum secundar. foto: Info Trafic…

- O tanara romanca, aflata la munca in Italia, a ajuns la spital dupa ce a fost implicata intr-un accident. Un hot de masini a luat-o pe capota si a aruncat-o la 10 metri. Presa din Italia a publicat imagini cu momentul in care tanara a fost lovita in plin de o masina. Soferul care a accidentat-o era…

- O femeie a inregistrat momentul in care un vehicul a fost lovit de fulger in Tampa Bay, Florida, vineri, 1 iulie. Vacanta unei familii s-a incheiat cu o explozie saptamana trecuta, dupa ce una dintre masinile lor a fost lovita de fulger. Michaelle May Whalen, care a filmat imaginile, a declarat jurnalistilor…

- Accidentul de circulatie a avut loc joi, 30 iunie, in Barlad. O ambulanta care transporta un copil lovit de o masina a fost acrosata de un autovehicul, al carei sofer a ignorat semnalele acustice si luminoase. Chiar in acel moment, copilul era resuscitat de personalul medical.