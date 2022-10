Stiri pe aceeasi tema

- Mama adolescentei iraniene de 16 ani, Nika Shakarami, care a murit in timpul protestelor izbucnite in Iran, a respins declaratiile oficiale potrivit carora moartea fetei s-a produs dupa ce a cazut dintr-o cladire si a insistat ca a fost batuta pana la moarte de fortele regimului, relateaza The Guardian.…

- Fortele de securitate iraniene au arestat o femeie dupa ce o fotografie cu ea si cu o alta femeie mancand la un restaurant din Teheran fara a avea capul acoperit a fost difuzata pe scara larga online, a anuntat vineri familia ei. Fotografia in care cele doua femei iau micul dejun la o cafenea care,…

- Politistii din Mures au declansat o ancheta, dupa ce, in cursul noptii de duminica spre luni, o femeie aflata pe o strada din Targu Mures a fost ranita cu niste bile metalice, propulsate dintr-un dispozitiv neidentificat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres."Politistii de…

- Forțele ruse de securitate au reținut, miercuri, peste 1.300 de persoane care au participat la protestele fața de mobilizarea parțiala, a declarat un grup de aparare a drepturilor omului, la cateva ore dupa ce președintele Vladimir Putin a facut anunțul,

- La data de 11 septembrie 2022, in jurul orei 20:00, politistii din cadrul Poliției Stațiunii Geoagiu au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca, in data 11 septembrie 2022, in jurul orei 07:30 (cand s-a intors de la serviciu), a constatat ca soția sa, MIHUȚ LILIANA (foto), de 53 de ani,…

- Violența domestica este o realitate a zilelor noastre. Numai ieri, 2 septembrie, au fost emise de catre polițiștii maramureșeni nu mai puțin de trei ordine de protecție. In primul caz, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca in data de 28 august…