- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Moment jenant pentru Serghei Lavrov, liderul diplomației Rusești. În cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi la Moscova, acesta s-a certat practic cu unul dintre jurnaliștii CNN, care se afla în aceste momente la Kiev, transmite realitatea.md. Fiind Întrebat daca…

- Peste 700 de persoane care manifestau impotriva invaziei ruse in Ucraina au fost arestate joi la Moscova si Sankt-Petersburg, pe motiv ca au incalcat interdictia pentru adunari decretata de autoritatile ruse. Proteste au avut loc in 40 de orașe din Federația Rusa. Sute de protestatari au fost arestati…

- Aproape 800 de persoane au fost arestate joi de poliția rusa in timpul protestelor impotriva razboiului din Ucraina in mai multe orașe din țara, in special la Moscova și Sankt Petersburg, a informat ONG-ul specializat OVD-Info, citat de Hotnews . Potrivit acestei organizații, cel puțin 788 de persoane…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, aflat in vizite diplomatice in Ucraina și Rusia, spune ca este și responsabilitatea lui, dar și a liderilor europeni sa previna razboiul. Cancelarul german Olaf Scholz a salutat marți (15 februarie) retragerea unor trupe rusești din apropierea Ucrainei, adaugand ca…

- Liderii occidentali, intre care presedintele american Joe Biden, cancelarul german Olaf Scholz si presedintele francez Emmanuel Macron, promit sanctiuni ''rapide si drastice'' daca Rusia invadeaza Ucraina, a anuntat vineri Berlinul, dupa o teleconferinta intre aliati, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Rusia si Ucraina sunt inclestate intr-o criza care ameninta sa degenereze intr-un nou conflict militar, Moscova fiind acuzata ca pregateste invadarea tarii vecine prooccidentale, comenteaza miercuri intr-o ampla analiza France Presse, citat de Agerpres. Tensiunile actuale au insa radacini istorice,…