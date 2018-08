Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer, sambata, la Fratauții Vechi, județul Suceava, in timpul unor zboruri de antrenament, iar apoi s-au prabușit in afara pistei. Unul dintre piloți a murit, al doilea fiind in stare grava, potrivit reprezentanților ISU Suceava.

- Sambata, in timpul unui zbor de antrenament pentru „Suceava Air Show 2018”, doua avioane s-au ciocnit in aer și s-au prabușit. Un pilot a murit, iar un altul e in stare grava. Imaginile surprind momentul in care cele doua avioane se ating și pica, impreuna, pe campul de langa pista de aterizare.Pilotul…

- Unul dintre momentele inedite ale editiei “Next Star” de sambata, 4 august, de la ora 20.00, este sustinut de cei 12 copii care vor urca pe scena sub numele Victoria Art Jr. Acestia vor sustine un numar de teatru nonverbal, realizat pe baza unor batai din... palme, dar si cu ajutorul unor instrumente…

- Judecatorii ieseni au gasit vinovat de tentativa la omor un barbat de 46 de ani care, suparat ca un adolescent manca semnite de foarea soarelui intr-un mijloc de transport in comun, l-a injunghiat in zona toracica.

- Un sofer britanic, participant alaturi de alti conducatori auto la un raliu automobilistic privat, a fost surprins cu viteza de 265 de kilometri pe ora, duminica, pe o autostrada aflata in apropiere de portul Calais din nordul Frantei, au anuntat luni autoritatile locale, citate de AFP. …

- Un accident grav a avut loc in județul Neamț. O mașina a intrat in plin intr-un taxi, intr-o intersecție, iar noua persoane au fost la un pas sa-și piarda viața. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat pe șosea, informeaza Antena 3.

- Vulcanul Kilauea, cel mai activ din arhipelagul Hawaii, intrat din nou in faza eruptiva, face ravagii. Mii de persoane au fost evacuate din zonele locuite ale insulei pentru a fi ferite de orice pericol, potrivit ABC News.

- Irina Radu, fosta sefa a Televiziunii Romane, a anuntat ca a parasit Romania si va ocupa o functie importanta in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). „Cand vezi ca nu sunt pentru tine nici politica si nici perversiunile care brodeaza relatiile umane si profesionale la…