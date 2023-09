Stiri pe aceeasi tema

- La cererea DNS Brașov, cunsocutul om de afaceri Calin Donca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii il acuza pe afacerist de evaziune fiscala, dar și de constituirea unui grup infracțional organizat.

- Calin Donca, milionarul din Brasov cunoscut pentru masinile scumpe si stilul sau de viata, a fost retinut de procurorii DIICOT. Calin Donca a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Brasov, iar astazi urmeaza sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru…

- Impactul asupra mediului al mașinilor poluante devine un subiect din ce in ce mai dezbatut. Vehiculele care au emisii mari de CO2 contribuie in mod semnificativ la poluarea aerului, la crearea de smog și acumularea de gaze cu efect de sera in atmosfera. Ca urmare, reducerea de pe drumuri a numarului…

- Curtea de Apel Craiova a respins, luni, contestatia formulata de un craiovean de 29 de ani, arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc. Barbatul a fost prins in flagrant, pe 17 august, de ofiterii BCCO din Craiova. Incarca sa vanda 600 de grame de canabis cu 16.400 de lei. Procurorii DIICOT…

- Cristiano Ronaldo este adulat in Arabia Saudita, dar dupa ultimul gest are mari probleme in aceasta țara, unde regulile sunt destul de stricte. Jurnaliștii de la Tuttosport scriu ca atacantul platit cu 200 de milioane de dolari pe an risca sa fie arestat pentru ceea ce a facut la meciul Al Nassr – Al-Shorta.…

- Alexandru Mihailiuc, fost procuror sef al DIICOT – Biroul Teritorial Ialomita, a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu, fals in declaratii, fals intelectual si uz de fals. Acesta este acuzat ca a retinut si folosit mai multe sume de bani care fusesera ridicate in urma…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Cluj in timp ce transportau un colet cu peste 4 kilograme de droguri de mare risc. Potrivit DIICOT, inculpații au fost prinși, luni, in flagrant in timp ce transportau un colet ce conținea 4 kilograme 3-CMC (drog de mare…

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins. Dupa doua zile de cautari, barbatul a fost capturat și dus la audieri. Potrivit polițiștilor, barbatul de 38 de ani a fost gasit in zona Garii de Nord din Timișoara. Ieri, suspectul s-ar fi dus acasa pentru a-si schimba hainele,…