- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere dintr-un parc, aflat in imediata apropiere a mall-ului din Kremenciuk, arata momentul in care rachetele rusești lovesc centrul comercial. In imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. Cel putin…

- Cateva camere video dintr-un parc, aaflat in apropierea mall-ului din Kremenciuk , arata momentul in care rachetele invadatorilor ruși lovesc centrul comercial. Astfel, in imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. The moment of the explosion…

- Este ziua a 124-a de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. Cel putin doua persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un tir cu o racheta ruseasca asupra unui centru comercial aglomerat din orasul ucrainean Kremenciuk. In Harkov au fost distruse peste 4.

- Zeci de rachete rusesti au lovit sambata pozitii militare ucrainene peste tot in Ucraina, iar guvernatorul regiunii Lvov din vest, Maxim Kozitki, informeaza ca patru rachete trase din Marea Neagra au lovit baza armatei ucrainene de la Iavoriv, iar alte doua au fost interceptate si distruse in aer.Guvernatorul…

- Razboiul Rusia – Ucraina continua, iar bombardamentele sunt in toi. Cel putin sapte persoane, printre care un copil in varsta de 11 ani, au fost ranite intr-un atac cu racheta organizat de fortele ruse, care a vizat Casa de Cultura ”recent renovata” din orasul Lozova, regiunea Harkov, din estul Ucrainei,…

- Pe retelele de socializare a fost publicata o inregistrare video cu momentul in care un vehicul al armatei ruse detoneaza o mina intr-o regiune neprecizata din estul Ucrainei. Conducatorii de tancuri de origine rusa par sa repete aceeasi greseala savarsita de masina blindata distrusa cu putin timp inainte.

- Continua sa vina informații despre situația din Ucraina, la peste 70 de zile de la izbucnirea razboiului. Unul dintre cele mai mari poduri din orașul Dnepropetrovsk (Dnipro) – rutier și feroviar deopotriva – a fost lovit de o racheta. E vorba despre podul Armur, un pod considerat a fi vital pentru aprovizionarea…