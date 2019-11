Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane – un barbat si o femeie – au fost ucise de atacator, care la randul lui a fost impuscat mortal de politisti. Premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat vineri seara ca atacul din centrul Londrei este, cel mai probabil, de natura terorista. Politia metropolitana a…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat vineri, intr-o interventie televizata, ca incidentul de pe Podul Londrei, in care un barbat a injunghiat cu un cutit mai multe persoane - cinci, potrivit unor surse media -, inainte de a fi impuscat mortal de politie, pare sa fie incheiat, transmite…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat vineri, intr-o interventie televizata, ca incidentul de pe Podul Londrei, in care un barbat a injunghiat cu un cutit mai multe persoane - cinci, potrivit unor surse media -, inainte de a fi impuscat mortal de politie, pare sa fie incheiat, transmite Reuters.…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…

- Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, ca masura de precautie, transmite Reuters. O romanca a filmat momentul in care atacatorul este pus la pamant, iar apoi este impușcat de polițiști,…

- Momentul șocant in care atacatorul din Londra a fost imușcat de polițiști a fost filmat și a ajuns in mediul virtual. Podul Londrei, din inima capitalei britanice, a fost inchis vineri de politie in...

- Panica la Londra, dupa ce polițiștii au impușcat un barbat care a injunghiat mai multe persoane pe Podul Londrei. Momentul in care oamenii legii il impușca a fost filmat chiar de o romanca.