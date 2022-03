Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregateste faza a doua de raspuns la criza umanitara din Ucraina, este momentul in care Romania va da testul incluziunii, a afirmat vineri consilierul de stat Madalina Turza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Potrivit combatantului rus interogat de ucraineni, Federația Rusa folosește „echipe de execuție”. Acestea sunt unitați care urmeaza trupele principale și ii ucid pe cei care doresc sa evadeze.Astfel de tactici au fost folosite activ in URSS și ilustreaza bine atitudinea comandamentului fața de soldați.…

- Cei care doresc sa ofere ajutor pentru Ucraina, prin donații, o pot face la: ????Punctul de colectare produse nealimentare de la Casa Armatei din Baia Mare, strada Hortensiei, nr. 1, este deschis in fiecare zi in intervalul orar 11:00-18:00. ????In acest centru se pot aduce: haine, paturi, saci de dormit,…

- Militarii ucraineni de pe Insula Serpilor, despre care s-a spus ca ar fi fost ucisi dupa un atac al soldatilor rusi, sunt in viata, insa au fost luati prizonieri de rusi, au anuntat, luni, Fortele Navale din Ucraina, informeaza Antena3 . Totodata, fortele ruse au capturat inclusiv o nava ucraineana…

- Este oficial! Militarii ucraineni de pe Insula Serpilor sunt in viata! In realitate, cei 13 soldați de pe Insula Șerpilor au fost luați prizonieri. Anunțul oficial a fost facut cu puțin timp in urma, de catre Fortele Navale din Ucraina. Fortele ruse au capturat și o nava ucraineana civila.

- Militarii ucraineni de pe Insula Serpilor, despre care s-a spus ca ar fi fost ucisi dupa un atac al soldatilor rusi, sunt in viata, insa au fost luati prizonieri de rusi, a anuntat, astazi, Fortele Navale din Ucraina.

- Unii dintre studenți indieni care invața in Ucraina au susținut ca militarii ucraineni ii bat și ii opresc sa paraseasca țara. Videoclipurile cu militarii ucraineni lovind și abuzand studenții au devenit acum virale pe rețelele de socializare.

- Militarii ceceni care lupta alaturi de armata din Ucraina au fost surprinși rugandu-se, inainte de a pleca la lupta. Soldații (musulmani) care se roaga au fost fotografiați intr-o padure, iar imaginile au fost publicate de Gazeta Prishtina pe pagina sa de Facebook.„Soldații ceceni care sunt alaturi…