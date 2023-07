Stiri pe aceeasi tema

- Adriana, fiica cea mica a lui Adrian Minune, a nascut pe data de 10 iunie, o fetița perfect sanatoasa. Micuța se numește Noa Zenayda și este cea de-a doua nepoata a cantarețului. Iata ce s-a intamplat cand proaspata mamica a ajuns acasa cu fetița. Declarații in exclusivitate pentru Playtech Știri. Adriana,…

- O fetița de 2 ani, disparuta de acasa, a fost gasita de polițiștii doljeni. Polițiștii Secției nr.6 Rurala Giubega au fost sesizați despre dispariția fetiței de catre o femeie din comuna Perisor. O tanara de 28 de ani, din Perișor, a declarat ca nu-și mai gasea fetița, pe Ana Maria Ibrain. Acesta disparuse…

- Liviu Teodorescu traieșe momente unice alaturi de soția lui. Cei doi indragostiți mai au foarte puțin pana vor deveni parinți și, totodata, pana iși vor strange micuța in brațe. Artistul de la noi are grija ca toate detaliile sa fie puse la punct, avand in vedere ca mai sunt doar cateva saptamani pana…

- Un clujean a ajuns acasa și cand sa comande un Uber era sa ii stea inima in loc. Tariful cursei a fost unul enorm, de la Aeroportul din Cluj spre Florești, fiind circa 18 kilometri.”Momentul in care te intrebi daca sa mergi acasa din Aeroport sau sa iți iei un bilet la Wizz și mai vezi lumea de banii…

- O fetița in varsta de 4 ani a cazut de la etaj, marți dimineața, dupa ce a fost lasata singura acasa, in Galați. Micuța a cazut in gol de la fereastra apartamentului in care locuia. In cele din urma, medicii au transportat-o de urgența la spital, in stare grava.

- O fetița de numai 4 ani din Suceava este in stare grava, dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. Micuța are arsuri pe aproape 60% din corp și a fost transferata de urgența de la Suceava la Iași, iar de acolo in Capitala, cu un elicopter SMURD.

- Monica Pușcoiu, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea in sezonul 11 Chefi la cuțite, se mandrește cu fetița adorabila in mediul online. Micuța topește inimile prietenilor virtuali cu frumusețea ei.