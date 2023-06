Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden s-a impiedicat si a cazut in cursul unei ceremonii militare, joi, la Colorado Springs, in vestul Statelor Unite, transmite AFP. Liderul de la Casa Alba care tocmai inmanase ultima diploma studentilor Academiei Fortelor Aeriene, in Colorado, a cazut in fata, sprijinindu-se…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scena in timp ce inmana diplome la Academia Fortelor Aeriene din Colorado. Biden, in varsta de 80 de ani, s-a impiedicat si a cazut intr-un incident care probabil va starni si mai multe discutii legate de varsta sa, in timp ce cel mai in varsta presedinte din…

- Președintele SUA Joe Biden s-a impiedicat și a cazut pe o scena amplasata in campusul Academiei Forțelor Aeriene, din Colorado, unde fusese invitat sa inmaneze diplome absolvenților, scrie digi24.ro .

- Joe Biden s-a impiedicat și a cazut pe scena in timp ce participa la ceremonia de absolvire a Forțelor Aeriene din Colorado.Președintele a cazut in genunchi, dar a fost ajutat rapid de oficiali sa se ridice in picioare, in timpul evenimentului de la academia militara din Colorado Springs, joi.…

- Presedintele american, Joe Biden, in varsta 80 de ani, s-a impiedicat si a cazut, in timpul unei ceremonii militare, joi, la Colorado Springs, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden, care tocmai inmanase ultima diploma studentilor Academiei Fortelor Aeriene, in Colorado, a cazut in fata, sprijinindu-se…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat astazi, in județul Argeș, unde a participat la evenimentul dedicat zilei PNL, ca iși va depune vineri mandatul din fruntea Guvernului. El a precizat ca PSD va avea prima opțiune la imparțirea ministerelor.Liberalii au anulat evenimentul festiv dedicat implinirii a…

- Un incident neașteptat a avut loc in orașul Onești, sambata seara, cand un șofer a cazut cu mașina intr-o groapa de pe marginea drumului, pe strada Redului. Desi groapa era semnalizata și inconjurata de o banda specifica utilizata pe toate șantierele pentru a avertiza șoferii, șoferul nu a observat…

- Președintele Joe Biden a decis sa anuleze starea de urgența naționala, care a fost in vigoare in SUA din cauza pandemiei Covid. Liderul de la Casa Alba a ratificat o lege aprobata de Congresul SUA, care stabilește incheierea acestei situații de urgența. Ratificarea legii, de catre președintele Biden,…