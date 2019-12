Fiind un numar foarte mare de colindatorii in fața vilei lui Gigi Becali, circulatia din Pipera a fost blocata, spre disperarea șoferilor. Potrivit unor surse, 800 de colindatori au mers la casa afaceristului sa-i faca urari in Ajun de Craciun. Ei au asteptat cateva ore bune, au cantat, au strigat, au blocat circulatia si s-au inghesuit pana cand patronul de la FCSB si-a deschis portile… dar și portofelul! Scenele impresionante s-au petrecut in urma cu noua ani, insa, recent, au fost distribuite pe Facebook. Primii oamenii care și-au propus sa-l colinde pe patronul de la FCSB și-au facut apariția…