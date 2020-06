Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare ce pare a fi de pe camerele de supraveghere surprinde ce s-a intamplat inainte ca ofiterul de politie Derek Chauvin sa-l imobilizeze pe George Floyd presandu-i gatul cu piciorul, relateaza NBC News.

- In Statele Unite sunt proteste de amploare, declansate de cazul lui George Floyd, un barbat afro-american care a murit in timp ce era in custodia poliței, practic brutalizat pana la sufocare. A existat si in Romania cel putin un caz asemanator: cel al lui Ioan Csapai. Pe 19 iulie 2019, in parcul din…

- Un nou video aparut în spațiul public arata cum ofițerii de poliție par sa se lupta cu George Floyd pe bancheta din spate a mașinii forțelor de ordine înainte ca acesta sa fie imobilizat la pamânt cu genunchiul de Derek Chauvin, relateaza CNBC News. Înregistrarea video de…

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate.

- Asistenta in varsta de 46 de ani lucra la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Botoșani. In urma cu cateva saptamani, s-a infectat, iar pentru ca starea sa de sanatate s-a inrautațit, asistenta a fost transferata la Iași și internata pe secția Reanimare a Spitalului de Boli Infecțioase.…

- Azi este echinocțiul de primavara, cand ziua este egala cu noaptea. Echinocțiul de primavara in 2020 are loc vineri, 20 martie, la ora 5:49, ora Romaniei. Este momentul care marcheaza sosirea primaverii astronomice in emisfera nordica, in timp ce in emisfera sudica incepe toamna astronomica. Este, de…

- Premierul interimar Ludovic Orban recomanda romanilor sa respecte cateva reguli pentru a evita raspandirea coronavirusului. Una dintre acestea este evitarea apropierii de alte persoane, chiar daca acestea sunt din familie, a declarat Orban, joi seara, in ședința Comitetului National pentru Situatii…