Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si un copil de trei ani au murit, iar o alta persoana a fost ranita, dupa ce in cursul zilei de luni un vagon s-a desprins de un cap de TIR la intrarea in Iasi si a intrat intr-o casa de la marginea DN 24.Soferul unui camion de mare tonaj care cobora Dealul Repedea prin zona Bucium…

- Accident teribil la intrarea in orașul Iași. Un șofer unui autotren a ramas fara frane și a pierdut controlul vehiculului, ajungand intr-o curte in care se jucau o fetița și bunica ei. Fata de trei ani a murit, in urma impactului, la fel și șoferul vehiculului, in timp ce bunica a fost ranita. Conform…

- Viata micutei nu a putut fi salvata, in ciuda eforturilor cadrelor medicale sosite la locul impactului.Tragedie in localitatea ieseana Bucium, in urma unui accident desprins parca dintr un film thriller.O fetita de doar trei ani, care se juca in siguranta in curtea propriei case, la umbra, supravegheata…

- Tragedie la Iasi! Soferul unui camion care cobora Buciumul a pierdut controlul volanului. Incercand sa redreseze vehicului, remorca s-a desprins si a daramat un gard de piatra, oprindu-se in curtea unei case. Din nefericire, o fetita a fost ucisa. Nici conducatorul auto nu a supravietuit. Vom reveni…

- O scena de violența greu de imaginat a fost surpinsa intr-un parc din Targu Jiu. O minora a fost batuta și umilita de patru fete. Polițiștii i-au identificat pe agresori, iar parinții lor sunt buni de plata. Una dintre fete a fost surprinsa și in vara in ipostaze similare.

- Paznicul unui supermarket a fost surprins in momentul in care cauta masti de protectie in cosul de gunoi din fața magazinului. Ce explicații a dat in momentul in care a fost intrebat ce va face cu ele?

- O tanara educatoare din Iași infectata cu coronavirus a facut marturisiri cutremuratoare de pe patul de spital. Femeia a povestit pentru Digi24 ca a luat virusul de la un copil, iar la inceput a ignorat simptomele.„La mine simptomele nu au fost cele obișnuite, adica am avut doar doua: oboseala maxima,…

- Un pui de urs, din Predeal, botezat Guleratul, a fost impuscat mortal cu acord de recoltare dat de Ministerul Mediului. Animalul se apropia de cabanele din zona si de turisti, dar, in doi ani de cand a coborat din padure, nu a fost niciodata agresiv. Ursul era schiop si manca din recipientele pentru…