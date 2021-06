Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la amiaza, un coleg de-al nostru de la Poliția Locala Iași, Cristian Neculau din cadrul Serviciului Siguranța Circulației, a salvat de la inec o tanara care, intr-un fel sau altul, a ajuns cu mașina in Lacul Ciric. Polițistul local efectua serviciul in zona și nu a ezitat sa intervina atunci…

- Cristian Neculau, un polițist local din Iași, a salvat viața unei femei de 30 de ani care a intrat cu mașina in lacul Ciric, aflat in drum spre aeroport. Acesta s-a aruncat in apa și a inotat spre mașina care se scufunda, a scos-o pe tanara la suprafața și, ajutat un martor care se afla la fața locului,…

- Un polițist local din Iași a salvat o tanara dintr-o mașina cazuta in lac. Barbatul in uniforma a inotat pana la victima și prins-o inainte sa se duca la fund. Incidentul a avut loc sambata la Lacul Ciric din Iași. Nu se știe cum a ajuns mașina in apa, iar misiunea de salvare a fost filmata…

- Martorii spun ca femeia a incercat sa se sinucida și consumase alcool inainte sa se urce la volan. Ea a fost adusa la mal teafara și nevatamata de un polițistul local care patrula in zona. Atenție, urmeaza imagini și detalii care va pot afecta emoțional. Polițistul nu a stat prea mult pe ganduri și…

- Municipalitatea reghineana a marcat joi, 10 iunie, Ziua Eroilor, la Troița Eroilor din Parcul Central al municipiului. Momentul de cinstire al eroilor neamului romanesc a fost marcat prin depuneri de coroane din partea instituțiilor reghinene, respectiv Primaria și Consiliul Local, Poliția și Poliția…

- In accidentul de la Buciumi o tanara a fost ranita grav. Martorii spun ca aceasta a fost prinsa sub microbuzul in care se afla, dar a fost scoasa pana la sosirea echipajelor de prim ajutor de catre cei aflați in zona. „Masina era rasturnata peste o fata minora -dupa cum am vazut-o, soferul a fugit,…

