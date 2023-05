Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Belgrad, capitala Serbiei, au oferit miercuri dupa-amiaza mai multe detalii privind masacrul comis de elevul de 14 ani la școala generala „Vladislav Ribnikar”. Potrivit poliției, baiatul planuia de o luna atacul și-și facuse o lista cu colegii pe care voia sa-i ucida.Atacul a avut…

- Serbia e in doliu, dupa ce un elev de 14 ani a intrat inarmat in școala și a tras la intamplare pe hol și intr-o sala de clasa. Opt colegi și paznicul școlii au fost uciși, iar alte 7 persoane, inclusiv profesorul de istorie al atacatorului, sunt in stare grava la spital. Supraviețuitorii povestesc…

- Guvernul de la Belgrad a decretat trei zile de doliu național, incepand de vineri, 5 mai, dupa cum a anunțat ministrul Educației din Serbia, Branko Ruzic. Decizia vine dupa tragedia ce a avut loc intr-o școala, unde noua persoane au fost impușcate, dintre care opt sunt copii.

- Detalii noi despre masacrul din scoala din Belgrad - Elevul planificase atacul cu o luna inainte, facuse o lista cu victimele si a sunat chiar el sa-si anunte crimele! Elevul de clasa a VII-a care a ucis, miercuri, opt copii si un paznic la scoala din Belgrad unde invata isi planificase atacul cu o…

- Elevul de clasa a VII-a care a ucis, miercuri, 3 mai, opt copii si un paznic la scoala din Belgrad unde invata isi planificase atacul cu o luna inainte, facuse o lista cu potentiale victime si a sunat chiar el la politie sa anunte masacrul. El a fost gasit si arestat in curtea scolii, au anuntat autoritatile…

- Copilul care a ucis 8 colegi de școala și pe paznicul unitații de invațamant iși planificase atacul in urma cu o luna, a precizat poliția sarba, intr-o declarație de presa. Elevul de 14 ani a ucis șapte fete, un baiat și un gardian. Alți șase elevi și profesoara de istorie au fost raniți și se „lupta…

- Informațiile transmise de presa din Belgrad dupa atacul soldat cu cel puțin noua morți la o școala din capitala sarba indica faptul ca elevul de clasa a șaptea care a deschis focul ar fi consumat droguri inainte de tragedie.

- Un agent de securitate a fost ucis și cinci elevi au fost raniți dupa ce un baiat de 14 ani a deschis focul intr-un liceu din Belgrad, a anunțat agenția de știri Tanjug din Serbia, informeaza Reuters. Baiatul a fost prins imediat și arestat. Colegii spun ca participa la competiții școlare de matematica…