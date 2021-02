Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete au fost accidentate de o mașina in timp ce traversau regulamentar drumul european E85, in localitatea Costești. Accidentul a avut loc in jurul orei 18:00. Conform IPJ Buzau, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre București, un șofer de 35 de ani, din județul Ilfov, a surprins…

- O femeie de 30 de ani a fost lovita de un automobil pe o trecere de pietoni din orasul Ialoveni. Accidentul s-a produs aseara, in jurul orei 19:25.Potrivit politiei, victima traversa strada regulamentar. In urma impactului, femeia a fost transportata la spital.

- Imagini terifiante din Rusia. O adevarata avalansa de zapada a cazut de pe un acoperis peste doua femei ce se aflau in strada.Incidentul a avut loc in orasul rus Ufa. Colac peste pupaza, cladirea de pe care a cazut mormanul de omat nu e altceva decat morga unui spital.

- Doua femei au fost, in aceasta dimineața, victimele unui accident rutier petrecut pe o trecere de pietoni de pe strada Republicii din Ramnicu Valcea. Polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea ca un conducator auto, de 57 de ani, din Ramnicu Valcea, ar fi acroșat doua femei de 39 respectiv 56 de ani,…

- Doua femei au fost lovite din plin de o mașina, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din localitatea Movilița, județul Ialomița. Din cauza ranilor grave, una dintre victime a decedat, scrie Mediafax.

- Doua femei au fost lovite din plin de o mașina, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din localitatea Movilița, județul Ialomița. Din cauza ranilor grave, una dintre victime a decedat. Potrivit ISU...

- Un minor a fost lovit pe o trecere de pietoni din capitala de o mașina a școlii auto. La volan se afla un elev de 18 ani, care invața in prezent pentru a putea ulterior primi permis de conducere. Accidentul s-a produs in aceasta seara, 26 noiembrie, in jurul orei 16:10, la o trecere pentru pietoni de…

- Accidentul s-a produs vineri dimineata, la ora 9.50, pe bulevardul Stefan cel Mare din municipiului Suceava. O femeie in varsta de 63 de ani ani s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, spre coltul dinspre magazinul Bucovina al parcului Trei Barbosi. Femeia a fost lovita de o autoutilitara…