- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, situata in nordul Chinei, s-au prabusit in urma ploilor torentiale, a anuntat luni ministerul Apelor, subliniind riscurile asupra sigurantei populatiei reprezentate de infrastructura invechita in timpul sezonului ploios din

- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, situata in nordul Chinei, s-au prabusit in urma ploilor torentiale, a anuntat luni ministerul Apelor din China. In timpul sezonului ploios , din cauza infrastructurii invechite populația din regiune se afla intr-un real pericol, au recunoscut autoritațile,…

- Un drum județean din Prahova s-a surpat, din cauza unei alunecari de teren. Marginea șoselei s-a prabușit pe o lungime de 12 metri. Circulatia intre localitatile Zambroaia si Predeal Sarari se desfasoara alternativ, pe o singura banda, informeaza Consiliul Judetean Prahova. Luni urmeaza sa fie montate…

- Sapte membri ai unei singure familii, inclusiv copii, au murit in provincia Kapisa, din nord-estul Afganistanului, dupa ce acoperisul casei in care se aflau s-a prabusit din cauza ploilor torentiale, transmite sambata DPA, care citeaza oficiali afgani. Conform unui reprezentant al politiei citat…