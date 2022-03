Stiri pe aceeasi tema

- Cinci militari au murit miercuri seara in Constanța, unde elicopterul in care se aflau s-a prabușit, in timpul unei misuni. Elicpoterul decolase de la Mihail Kogaliceanu pentru a cauta locul in care se prabușise mai devreme un Mig 21 LanceR . Au aparut primele imagini cu elicopterul prabușit in flacari.…

- Un videoclip postat zilele trecute pe rețelele sociale arata momentul prabușirii unui avion american F-35C pe un portavion, luna trecuta. Imaginile surprind momentul in care aparatul de zbor care aparține marinei americane izbucnește in flacari in timp ce lovește cabina de zbor a navei de razboi, relateaza…

- Zeci de politisti si pompieri au scotocit miercuri, din nou, raul Timis in cautarea femeii disparute duminica dimineata. Echipele de cautare-salvare au mai scotocit in apa raului in noaptea de luni spre marti, insa fara rezultat. Politistii au pus cap la cap mai multe imagini surprinse de camerele de…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit duminica dupa o decolare eșuata chiar pe calea ferata, langa un aeroport din Los Angeles. Ranit grav, pilotul a fost scos din aeronava de poliție cu doar cateva secunde inainte ca avionul sa fie spulberat de trenul care venea. Intregul moment a fost surprins…

