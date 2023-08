Stiri pe aceeasi tema

- Medicii fac apel disperat, dupa ce mai multe persoane au fost ranite, in urma exploziei puternice de la Crevedia. Printre cei care au spus ca este nevoie de sange se numara doctorul Tudor Ciuhodaru.

- La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiatii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie.La doua ore distanța a avut loc o noua explozie, iar numarul victimelor crește alarmant. …

- Doua explozii puternice au avut loc sambata in localitatea Crevedia, din județul Dambovița. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații, a declarat ca „exista și decese”. UPDATE 21:40 / Precizari din partea Ministerului Sanatații „Din informațiile pe care le avem pana in prezent, s-au inregistrat 7 raniți…

- O explozie urmata de un incendiu puternic s-a produs sambata, 26 august, la o stație GSP din localitatea Crevedia. Momentul exploziei a fost surprins de mai mulți șoferi care se aflau in apropiere. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emoțional: Traficul rutier a fost, la scurt timp, blocat…

- Au fost opt victime in urma exploziei de la Crevedia! Șapte pacienți au ajuns la spitalul Bagdasar sau Floreasca.Potrivit ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, exista si decese in urma exploziei, relateaza News.ro. Pana in prezent, sase persoane au fost transportate la spitale. Un pacient…

- CFR Calatori a susținut ca usa a fost agatata si smulsa de un utilaj care lucra la infrastructura feroviara, in timp ce CFR Infrastructura publica imagini cu momentul in care cade usa, fara ca in imagini sa apara vreun utilaj, semnaleaza News.ro. Incidentul s-a petrecut pe 8 august, la ieșirea din stația…

- Circ in toata regula cu unul dintre patronii azilelor groazei, venit la instanța. Cristina Dumitra, caci despre ea este vorba, l-a atacat cu apa pe protestatarul de serviciu Marian Ceaușescu in momentul in care acesta i-a adresat diverse injurii. Dar asta nu e tot, nu a fost singurul gest de acest fel.…

- Noul stadion din municipiul Targoviște, „Eugen Popescu”, inaugurat in urma cu doua luni, la meciul dintre echipa locala, Chindia și FC Voluntari, scor 2-2, in urma caruia formația dambovițeana a retrogradat in Liga 2, a fost inundat in urma unei „ruperi” de nori produse in aceaata dimineața. Continua…