- Politia ucraineana l-a retinut joi pe soldatul Garzii Nationale care a deschis focul asupra garzilor de securitate la o fabrica militara din motive necunoscute, ucigand cinci persoane si ranind alte cinci, a anuntat ministrul de interne Denis Monastirski intr-o postare pe Facebook, informeaza Reuters.Potrivit…

- Un BMW parcat pe o strada din sectorul Rișcani al Capitalei a fost cuprins de flacari. S-a intamplat in aceasta seara, in jurul orei 18:30.Potrivit ofiterului de presa al IGSU, Liliana Pușcașu, pentru a stinge focul a intervenit un echipaj al pompierilor.

- Un copil de 5 ani care a ieșit in fuga din curte ”s-a lovit” de mașina unui polițist aflat in timpul serviciului in Bolintin Vale, susține poliția romana intr-un comunicat. Copilul nu a fost ranit, potrivit comunicatului citat. Polițistul a chemat insa o ambulanța pentru a evalua starea copilului. Polițistul,…

- Procurorii vor trebui sa stabileasca, pas cu pas, pe baza probelor și dupa audierea martorilor, cum s-a ajuns la acest teribil accident. Mai exact, ei vor trebui sa decida daca politistul aflat la volan in momentul producerii accidentului se afla in misiune sau nu, precum și daca avea semnalele acustice și…

- Un roman de 23 de ani se numara printre cei trei detinuti care au evadat marti dintr-o inchisoare de langa Napoli, punand in alerta toate fortele de ordine italiene, scrie Repubblica.it . Cei trei au procedat ca intr-un film de actiune: au reusit sa sparga zidul celulei si au coborat de la etaj pe o…

- Adam Ounas, fotbalistul echipei Napoli, a fost jefuit sambata dimineața, in momentul in care a ajuns in fața locuintei sale din cartierul Posillipo, de unde voia sa-și ia niște lucruri inaintea plecarii catre Milano, pentru meciul cu AC Milan din Serie A, relateaza corriere.it , citat de News.ro . Dupa…

- Un trecator din Carei cu camera pornita a surprins abandonul unui caine in plin centrul orașului. Inregistrarea a fost apoi postata pe pagina sa de pe rețeaua de socializare și a fost anunțata Poliția Municipala. Cea locala nu are activitate la dispecerat sambata și duminica. . . ,,Nu conteaza ce masina…

- Incidentul, despre care autoritatile sunt in curs de a strange informatii, a avut loc in jurul orei 16.30 (22.30 GMT), in timp ce spectatorii adunati la Waukesha urmareau traditionala parada de Craciun care se desfasoara anual in acest oras din statul Wisconsin (nord).Un autovehicul de tip SUV a lovit…