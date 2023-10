Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe momente speciale in emisiune. In ediția din aceasta seara, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au facut un gest emoționant pentru Romica și Catalin Țociu. Iulia Albu a izbucnit in lacrimi. Iata ce s-a intamplat…

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- Mihai Albu spune ca nu urmarește America Express, emisiunea la care Iulia, fosta lui soție, participa alaturi de Mike, actualul iubit. Celebrul designer de pantofi crede ca Mike nu are un loc de munca stabil.Iulia Albu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de Mike, insa fostul soț susține…

- Probleme mari pentru Iulia Albu dupa participarea la emisiunea TV de la Antena 1. De ce Iulia Albu și Mike Iacob s-au desparțit dupa America Express. Criticul de moda a inceput sa planga chiar și in emisiune. Telespectatorii au observat și ei asta. Iulia Albu și Mike Iacob, desparțiți dupa America Express.…

- A doua ediție a celui mai nou sezon America Express, Drumul Soarelui a fost cu multe tensiuni. Efortul depus și miza primului joc de amuleta din i-au facut pe concurenți sa rabufneasca, astfel ca au aparut primele certuri intre Iulia Albu și partenerul ei. Ce i-a facut pe cei doi sa se enerveze atat…

- In episodul 1 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, pentru ca drumul nu a fost prea ușor pentru Iulia Albu și Mike, mai ales din cauza greutații bagajelor cu care au pornit in cursa, barbatul și-a ieșit din fire. Acesta i-a reproșa Iuliei ca nu a venit sa care 60 de kilograme…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani ale lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de la ora 21.00, iar…

- In episodul 9 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Iulia Albu și Mike au vorbit despre dificultațile intampinate in cel mai dur reality-show din Romania, dar și impactul asupra relației lor.