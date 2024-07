MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (264) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Prin intermediul scriitorului Al. D. Funduianu citesc lunar revista “Cafeneaua literara”, aflata sub directoratul lui Virgil Diaconu. In aceste zile toride mi-am propus sa citesc si cartea aceluiasi Virgil Diaconu, “Destinul poeziei moderne” (Editura “Brumar”, Timisoara, 2008). Volumul se deschide cu un cuvant al autorului intitulat […] Citește MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (264) in Botosani24.ro .