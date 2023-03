Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 43 de persoane au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Camerele de luat vederi din zona au surprins exact momentul in care cele doua trenuri se ciocnesc frontal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

