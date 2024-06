Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au casatorit in urma cu trei ani, dupa trei ani de relatie. Se inteleg bine și petrec foarte mult timp impreuna. In cadrul unui interviu, artista a dezvaluit ce o deranjeaza cel mai tare la sotul ei.„Iți spun eu, cand nu este acasa, asta ma enerveaza cel mai mult.…

- Florin Tanase (29 de ani), care a ramas liber de contract dupa despartirea de Al-Okhdood, s-a bucurat de o vacanța de lux pe insula Capri din Italia alaturi de soția Medeea. Fostul golgheter al noii campioane din Superliga a fost ofertat de Gigi Becali, insa el nu a decis inca daca va semna cu FCSB. …

- Lectura este una dintre cele mai relaxante activitați de plaja, iar un roman polițist captivant poate transforma o zi insorita intr-o aventura plina de mister. Daca ești in cautarea unor titluri care sa te țina cu sufletul la gura in timp ce te relaxezi la malul marii, iata șase romane polițiste pe…

- Intamplare rar intalnita intr-un bar din Italia, acolo unde mai mulți tineri au servit un mic dejun copios, stropit insa cu foarte multa bere. Surpriza a aparut atunci cand patronul barului le-a dus nota de plata. A fost nevoie doar de un moment de neatenție! Dupa ce au mancat și baut de 95 de euro,…

- Cererea crescuta pentru casele ieftine„Vrem doar sa clarificam faptul ca, prin numerotarea acestor loturi, vor urma probabil mai multe vanzari in anii urmatori,” a declarat primarul Cacioppo pentru CNN. „Strainii se inghesuie sa cumpere casele noastre, a fost un succes pana acum.” Cacioppo ii incurajeaza…

- Anisia Gafton (35 de ani), caștigatoarea show-ului „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, este in culmea fericirii. Regina Junglei este un munte de talent și este foarte iubita in mediul online, dar și atunci cand apare la TV. Momentul cererii in casatorie a fost extrem de emoționant, iar Anisia Gafton…

- Un studiu realizat recent de agenția de turism Florida Panhandle din SUA arata care este plaja cu cea mai curata apa din lume, destinația fiind printre preferatele romanilor cand vine vorba de vacanța de vara.In fiecare an, in sezonul estival, romanii prefera sa-și petreaca vacanța in alte țari, raportul…

- O romanca in varsta de 54 de ani a mers la o clinica privata din Italia pentru a face un RMN. Din nefericire, femeia a murit, iar in cauza a fost deschis un dosar. Patru medici sunt cercetați. Final cumplit pentru o romanca Intamplarea a avut loc in orașul Cosenza din regiunea Calabria, Italia. Femeia,…