Bas a lansat EP-ul [BUMP] Pick Me Up

Bas a lansat EP-ul “[BUMP] Pick Me Up”. Noul proiect are 4 piese și conține colaborări cu Galimatias, Gunna, J. Cole, Lil Tjay și Ari Lennox. Îndrăgitul artist de la Dreamville a livrat un EP cu patru piese, „[BUMP] Pick Me Up”, și găzduiește melodii de care fanii le-au plăcut deja și altele care cu siguranță vor deveni favorite.… [citeste mai departe]