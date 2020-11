Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din județul Neamț cauta, in continuare, cea mai buna soluție in ceea ce privește spațiul in care va funcționa Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, mistuita in urma indendiului din 14 noiembrie. 10 pacienți au murit pe loc, alte trei persoane au decedat ulterior. A trecut…

- Atsfel, punctajul arata ca ”deprofesionalizarea managerilor de spitale este un proces care a inceput de cu mulți ani in urma și a fost accentuata in 2016 o data cu modificarea legislației in sensul in care nu era nevoie ca cei ce conduc spitalele sa fie medici cu experiența in domeniu”, facand referire…

- Tragedia de la Piatra neamț se transforma intr-un razboi politic. Dupa ce reprezentanții PSD au fost acuzați de cei ai PNL ca nu au respectat legea in cazul lucrarilor din spital, președintele PSD Marcel Ciolacu raspunde. Marcel Ciolacu a declarat ca exista atat avize cat si autorizatia DSP care demonstreaza…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca la Spitalul Judetean de la Piatra Neamt au fost facute lucrari de constructii fara avizul Directiei de Sanatate Publica (DSP) si al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR). …

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca exista avize si autorizatie din partea DSP ce „demonstreaza ca sectia ATI de la etajele 2 si 3 ale Spitalul Judetean Neamt functiona în legalitate”.„Manipularea ordinara și minciuna peneliștilor trebuie sa ia sfârșit!…

- Președintele Klaus Iohannis a mers, duminica, la biserica din Piața Mare a Sibiului, iar la ieșire a declarat ca toți cei din interior s-au rugat pentru victimele incendiului din Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț. Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei din Piatra…

- Guvernul a trimis Direcțiile de Sanatate Publica și specialiștii IGSU in control la secțiile de terapie intensiva din spitalele din toata țara, pentru a verifica instalațiile și modul in care funcționeaza aparatura medicala.Decizia a fost luata in ședința de duminica de la Guvern, pe tema incediului…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie preia ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, anunta Romania TV. 10 persoane au murit intr-un incediu la Spitalul din Piatra Neamt. Cele 10 victime erau pacienti.…