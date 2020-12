Stiri pe aceeasi tema

- Un batran din capitala a fost cat pe ce sa fie spulberat de o mașina, pe o strada din centrul orașului. Momentul a fost surprins de o camera de bord, iar imaginile publicate pe o rețea de socializare.

- Instalațiile de Sarbatori din Capitala vor fi aprinse luni seara, a declarat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, citat de Hotnews.ro. Edilul a explicat ca nu a facut asta mai devreme pentru ca nu a vrut sa se interpreteze drept ”un gest electoral”.”Nu am vrut sa interfereze cu campania electorala,…

- Scandalul de violența conjugala dintre Pepe și Raluca Pastrama a luat sfarșit la Judecatoria Sectorului 2, din Capitala, dupa ce soția artistului a renunțat la proces. Raluca Pastrama obținuse un ordin de protecție impotriva soțului ei in data de 19 noiembrie, dupa un incident petrecut in parcarea…

- 15 pacienți infectați cu virusul SARS CoV-2, aflați in stare grava, sunt transferați joi de la București in Moldova. Aceștia sunt mutați la mai multe spitale cu ajutorul unor aeronave ale Fortelor Aeriene Romane. In timpul zborului, pacienții sunt insoțiți de echipe medicale. Reprezentanții…

- Un profesor al Universitații de Medicina „Carol Davila” din Capitala a fost filmat in timp ce iși jignea studenții, adresandu-le cuvinte dure. Conducerea Universitații susține ca filmarea este reala, insa incidentul este unul izolat, iar cadrul didactic a fost deja retras din funcție.

- Momentul in care polițiștii francezi il impușca pe rusul de 18 ani care l-a decapitat pe un profesor de istorie a fost filmat de un localnic. Suspectul urmarit a fost oprit de politisti ai unei echipe BAC din cadrul brigazii anticriminalitate pe teritoriul comunei limitrofe d'Eragny, in Val d'Oise.…

- Specialistii spun ca imunizarea joaca un rol esential in stoparea pandemiei. Acestia spun ca este necesara imunizarea a 60-70% din populație. In acest moment, procentul este de doar 4,6%, iar in ultima saptamana s-au inregistrat peste 15.000 de cazuri de noi de COVID-19. Medicul Adrian…