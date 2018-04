Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar la metrou, unde o femeie a fost atacata de un caine in tren, intre stații. Potrivit informațiilor oferite de martorii oculari, cainele din rasa pitbull nu purta botnița și nici lesa in momentul in care a atacat-o pe femeie.

- O femeie a murit, dupa ce motorul unul avion a explodat in timpul zborului. Jennifer Riordan a fost pur si simplu trasa afara, insa ceilalti pasageri au prins-o. Din pacate, nu a mai putut fi salvata.

- Este ancheta penala dupa deszapezirea care a ranit mai multi oameni intr-o statie de tramvai din Capitala. Tanara filmata in timp ce este aruncata de valul de zapada a depus plangere la Politie. Are dureri si spune ca viata i-a fost pusa in pericol, pentru ca a fost aruncata pe sosea, in fata masinilor.…

- Ludovic Orban le-a cerut liberalilor sa puna ”parul” pe pesediști! Asta s-a intamplat la Consiliul Naționa al PNL, din 11 martie. Insa, cu numai 6 zile inainte, un primar liberal i-a anticipat ideea. Nu a batut un pesedist, ci o femeie. Cel puțin așa susțin anumiți martori care au asistat la eveniment.La…

- Imagini de senzație cu o turista care a nascut chiar in Marea Roșie fac inconjurul internetului. Femeii, originara din Rusia, i s-a rupt apa chiar in... apa! Mai exact, in apele din Dahab, Egipt.

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

