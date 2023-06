Stiri pe aceeasi tema

- Misiune de salvare finalizata cu succes pentru autoritațile din Timișoara. Barbatul in varsta de 37 de ani, care a amenințat joi ca se arunca de la etajul 7 al blocului in care locuia din Calea Șagului, a fost salvat in cele din urma de un alpinist, dupa mai bine de 24 de ore de negocieri. Ulterior,…

- Barbatul de 37 de ani, cadru militar, care ameninta de 24 de ore ca se va arunca de pe fereastra apartamentului sau de la etajul 7 al unui bloc de locuinte din Timisoara, a fost salvat de un pompier. Un alpinist a coborat in rapel, barbatul s-a speriat, apoi a fost imobilizat.

- Pompierul Alin Vicol, care a coborat in rapel de la un etaj superior si astfel l-a salvat pe militarul care a stat 24 de ore pe pervazul ferestrei apartamentului sau aflat la etajul 7 al unui bloc de locuinte, amenintand ca se va arunca in gol, a explicat ca el a vrut doar sa il ajute pe barbat si spera…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident nefericit la Iași! Un pacient, in varsta de 70 de ani, a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul 4 al Spitalului de Pneumoftiziologie. UPDATE: Barbatul a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Reprezentanții unitații medicale au avut prima…

- REUȘITA… Rapid Brodoc incheie campionatul Ligii 3 cu un meci fara miza, la Falticeni. “Alb-vișinii” au asigurat locul 3 in play-out, dar vor sa incheie sezonul cu un rezultat pozitiv. Antrenorul echipei, Romica Dorin, a fost artizanul salvarii celor de la Rapid Brodoc. Tanarul antrenor și-a indeplinit…

- REUȘITA… Cel mai greu sezon al echipei CSM Vaslui s-a terminat cu bine. Handbaliștii vasluieni au ramas in Liga Zimbrilor, dupa ce au caștigat meciul decisiv cu CSM Alexandria (38-37). In ultimul meci de la turneul de baraj, CSM Vaslui a incasat nu mai puțin de 45 de goluri, fiind invinsa de Timișoara…

- Un barbat de 45 de ani este cercetat dupa ce a incercat sa fure seiful cu incasari al unei agentii de pariuri din Craiova, el renuntand dupa declansarea alarmei. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca un barbat de 45 de ani din Craiova a fost…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a murit in Bacau, prabușit de la etajul al doilea al unui magazin. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. Joi, 16 martie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au fost sesizați, prin 112, de catre un tanar de 27 de ani, din localitate, despre […]…