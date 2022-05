Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Belc, regizorul și scenograful filmului Metronom, a primit Premiul pentru cel mai bun regizor, Un Certain Regard la Festivalul de film Cannes 2022. Filmul a avut premiera mondiala pe 24 mai și a avut parte de o primire calduroasa din partea presei internaționale. Alexandru Belc a primit Premiul…

- In urma cu cincisprezece ani, regizorul roman Cristian Mungiu a caștigat Palme d’Or pentru „4 luni, 3 saptamani și 2 zile”, in apogeul Noului Val romanesc. De atunci succesul sau la Cannes este constant.

- Pe Coasta de Azur se intinde covorul roșu in aceasta seara pentru vedetele de cinema din intreaga lume, la ceremonia de deschidere a celei de a 75-a ediții a Festivalului internațional de film de la Cannes. In competiție sunt și doua filme romanești. In fapt, 18 filme concureaza in competiția oficiala…