- „Deci de la trunchi in jos… nici nu pot sa-i vad picioarele.(…) O jumatate de om!” – Reacțiile disperate ale celor care au sarit in ajutorul tinerilor spulberați de autoturismul condus de Vlad Pascu. A fost facuta publica inregistrarea de pe camera GoPro pe care Sebastian o purta la el in momentul accidentului…

- Vlad Pascu, șoferul drogat care a intrat intr-un grup de tineri pe marginea soselei din 2 Mai avea in sange un cocktail de droguri: peste cinci substante interzise, au fost descoperite la analize, anunta medicii legisti, potrivit Observator. Acest lucru poate explica modul haotic in care a condus bolidul…

- Valentin Olariu, tatal lui Sebi Olariu, studentul de 21 de ani ucis de Vlad Pascu, soferul drogat care a provocat accidentul de la 2 Mai, a dezvaluit ca a gasit camera GoPro pe care fiul lui o avea la el in momentul tragediei și a descoperit ca accidentul a fost filmat, relateaza Antena 3.„Sebi avea…

- Momentul in care Podul Cionhar, cunoscut drept „Poarta spre Crimeea”, a fost lovit de rachete a fost surprins de o camera video, iar imaginile au fost facute publice de platforma media NEXTA. In imagini se vede cum podul, care are o importanța strategica deosebita pentru trupele de invazie ale rușilor,…