Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in familia regala din Marea Britanie. Medicul homeopat care se ocupa de Regina Elisabeta a II-a a murit intr-un teribil accident. Peter Fisher se afla pe bicicleta, cand a fost acrosat de un camion, iar impactul i-a fost fatal, conform .telegraph.co.uk.

- Un cetatean roman a decedat, iar alti doi au suferit rani grave in urma unui accident rutier produs in Austria, in apropierea orasului Sankt Polten, a informat duminica Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

- Marcel Amphoux a fost singura victima, iar prietenii barbatului au spus ca soția lui ar fi vinovata de accident. Milionarul traia in Alpii francezi, izolat aproape complet de lume, intr-o cabina mica, fara apa curenta sau electricitate. Sandrine a fost anunțata ca fiind singura moștenitoare…

- Președintele Donald Trump a facut publica poziția reginei Elisabeta a II-a privind Brexit. Declarațiile liderului american reprezinta o incalcare grava a protocolului regal deoarece membri familiei regale nu au voie sa-și exprime opiniile politice, scrie AFP citat de Agerpres. Intr-un interviu acordat…

- Alina Fekete, tanara mamica ranita grav intr-un accident care s-a produs in luna ianuarie in Oradea, a murit. Ea se afla in masina condusa de un politist de frontiera care a pierdut controlul volanului si s-au rasturnat, apoi s-au lovit violent de un stalp.

- Un barbat in varsta de 62 de ani a murit joi, dupa ce masina pe care o conducea s-a ciocnit, in Sinaia, cu un autocar care transporta 46 de turisti francezi, iar apoi s-a rasturnat intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit în noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina în care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, în judetul Vâlcea.

- Patru studente si-au pierdut viata si o alta a fost grav ranita, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost spulberat de tren. Soferita a ignorat semnalele acustice si sonore care anuntau sosirea trenului si s-a angajat in trecerea caii ferate. Citeste mai mult: adev.ro/p8wsl5